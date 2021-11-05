MasterChef Türkiye 2021'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu Batman'ın tarihi bölgesi Hasankeyf'te oynandı. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF’TE SON DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin on birinci haftasında Mavi takım ile Kırmızı takım, son kez karşılaştı. Batman Hasankeyf'te oynanan dokunulmazlık oyununda beş çeşit yöresel yemek yapıldı. Bir saat süre verilen yemeklerin tadımını ve değerlendirmesini yedi konuk yaptı. Verilen oyların sayımı stüdyoda yapıldı. Her yemek için verilen yedi oyda çoğunluğu alan, o yemeği kazanmış oluyordu. Toplamda 35 oy kullanılmıştı. 18 ve üzeri oy alan takım, dokunulmazlığı kazanmış olacak. Mavi takım, ilk dört yemeği aynı skorla 4-3 kazandı. Kazanan takımı, tatlıdan alınan oylar belirledi. Mavi takım, dokunulmazlığı kazanarak haftayı 2-1 bitirdi. Böylece Mavi takım, bu sezon bir ilki gerçekleştirip geride başladığı haftayı galip bitirdi.
Mavi takım, bu akşam tüm yemeklerde 4-3 galip geldi. Bütün oyunları aynı skorla kazanan Mavi takım, bu sezonda bir diğer ilki gerçekleştirdi. Dokunulmazlık oyununda mavi takım, genel skorda 20-15 kazandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ
İhni nohut unu çorbası: Mavi takım 4-3
Şamburek (Şam Böreği): Mavi takım 4-3
Binard kavurması: Mavi takım 4-3
Serpme pilav, etli bulgur pilavı: Mavi takım 4-3
Pekmezli pelte tatlısı: Mavi takım 4-3
AZİZE İLE BURCU ARASINDA SERT TARTIŞMA!
MasterChef'te bu akşam Kırmızı takımda yer alan Burcu ile Azize arasında dokunulmazlık oyununda başlayan tartışma, stüdyoda devam etti. İki yarışmacı, yapılan yemekte kimyon katılır katılmaz konusunda tartıştı. İkili arasındaki tartışmada Azize, gözyaşlarına boğuldu. Devamında "Nefes alamıyorum" diyerek şeflerin de izniyle dışarı çıktı. Verilen kısa bir ara sonra takımlar yerlerini aldı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef’te bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Oyunda bu hafta kullanılan malzemelerden kalanlar verildi. Ve bu malzemeler ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Bunun için verilen süre 40 dakiak idi. Yarışmada en az bir hafta daha kalmayı garantilemek isteyen yarışmacılar arasında lezzet mücadelesi yaşandı. Tadım sonrasında şeflerin öne çağırdığı isimler Hasan ve Azize oldu. Gecenin en iyi yemeğini yapan Azize ise bireysel dokunulmazlığı kazandı.
MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef’te son eleme adayları bu akşam belli olacak. On birinci haftada Mavi takım ile Kırmızı takım, birer kez dokunulmazlık kazandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda Pelin ve Emre eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda ise Burcu ve Dilara potaya girmişti.
Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım oldu. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu ise Azize kazandı. Azize'nin potaya gönderdiği Mert, haftanın beşinci eleme adayı oldu.
Konseydeki eleme sonrasında ise altıncı eleme adayı Hasan oldu.
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