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        Haberler Gündem Güncel 4 ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        4 ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

        Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırılırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 02:40 Güncelleme: 14.11.2024 - 02:40
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        4 ilde acele kamulaştırma kararı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.

        Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #acele kamulaştırma
        #Resmi Gazete
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