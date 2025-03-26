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        Haberler Dünya 4 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'in bir caminin etrafını hedef alması sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'de bir caminin etrafını bombalaması sonucu en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:17 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:17
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        4 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat kampındaki Abdullah Azzam Camisi'nin çevresini bombaladı.

        İsrail saldırısında en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Ayrıca İsrail ordusu, kampın merkezindeki El-Kassam Camisi'nin çevresinde bulunan bir aşevini de hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

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