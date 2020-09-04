Son tablo ve illere göre koronavirüs haritası

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Dün resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca Ankara , İstanbul, Konya, Kayseri ve Diyarbakır'a dikkatleri çekti. 4 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

CORONA VİRÜS TABLOSU 4 EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son 24 saate ait verilerin yer aldığı 4 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. https://covid19.saglik.gov.tr/ üzerinden yeni tablo açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

3 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" şeklinde oldu.

TOPLAM HASTA SAYISI 274 BİN 943, BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 1642

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün yapılan 110 bin 225 koronavirüs testinden 1642'si pozitif çıktı. Dün 49 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 274 bin 943 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 6 bin 511 oldu. Toplam 248 bin 87 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

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Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'daki koronavirüs haritası aşağıda yer alıyor. Diğer illeri incelemek için Hayat Eve Sığar uygulamasını mobil cihazınıza indirebilirsiniz.