4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, Meta Dünyası’nda (Atlas Space) gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Festivalin idari direktörlüğünü Filiz Dağ’ın üstlendiği organizasyon, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği iş birliğiyle gerçekleşti.

Festival boyunca “Tehlikeli Bölge”, “Post Truth”, “Doesn’t Matter”, “The Passage”, “Blue Rabbit”, “The Consultant”, “The Last of Them” gibi dikkat çeken yapımlar seyirciyle buluştu. Kısa filmlerden uzun metrajlara, yapay zekâ temalı işlerden belgesellere kadar geniş bir seçki, bilimin ve hayal gücünün sinemadaki sınırsız yansımalarını gözler önüne serdi.

Törenin açılış konuşmasını Festival İdari Direktörü Filiz Dağ gerçekleştirdi.

Dağ: Festivalimizi yalnızca beyazperdeyle sınırlı tutmadık; sinemanın geleceğini şekillendiren teknolojilerle Meta evrenine de taşıdık. Bu yıl gördük ki, bilim kurgu yalnızca bir tür değil; yaratıcılığın, vizyonun ve sınırları aşan hayal gücünün en güçlü ifadesi. Yaşadığımız bu son teknolojilik gelişmeler sadece filmlerde kalmıyor. Festival sayesinde Meta Dünyası’nı deneyimleme fırsatı buluyoruz. Bu da sinema sektörüne yeni bir boyut kazandırıyor. Tüm katılımcılara, jüri üyelerimize ve yaratıcı ekiplere teşekkür ediyorum.

Ardından söz alan Festival Yönetmeni Atilla Erkmen, bilim kurgu ve fantastik sinemanın günümüzle kurduğu bağa değindi: Bu festival, türün klasik damarlarını günümüzün teknolojik gerçeklikleriyle birleştiriyor. Bilim kurgu ve fantastik sinemanın, genç kuşak yönetmenlerle nasıl farklı ufuklara açıldığını görmek büyük bir mutluluk. Yarışmaya katılan tüm filmler, cesaret ve yaratıcılıklarıyla geleceğe ışık tutuyor.

META DÜNYASI’NDA GERÇEKLEŞEN TÖRENDE KAZANANLAR AÇIKLANDI!

Festivalin ilk ödülü, En İyi AI Kısa Film Ödülü oldu. Yapay zekâ teknolojisinin yaratıcı kullanımını sinemaya taşıyan “The Good, The Bad, The Bloodthirsty” bu kategorinin kazananı seçildi.

Ardından En İyi Bilim İçerik Ödülü sahibini buldu. Bilimsel vizyonu ve güçlü anlatımıyla öne çıkan “The Consultant”, bu kategoride ödüle layık görüldü. Aynı film, senaryosuyla da dikkat çekerek En İyi Senaryo Ödülü’nün de sahibi oldu.

Görsel dünyasıyla öne çıkan yapımlar arasında, En İyi Görsel Efekt (VFX) Ödülü, etkileyici atmosferiyle “The Passage” filmine gitti. Filmin yönetmeni İsmail Hakkı Polat, duygularını şu sözlerle aktardı: “Filmi sadece 7 saatte çektik. Görsel tarafta yapay zekâyı yoğun biçimde kullandık. Daha önce bir sinema geçmişim yoktu. Bu nedenle böyle bir başarıya ulaşmak benim için büyük bir motivasyon oldu. Festivalin Meta Dünyası’nda gerçekleşmesi ise bizi bambaşka bir alana taşıdı.”