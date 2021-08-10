4 büyüklerin borcu 17 milyar lirayı aştı

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.

Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 5,47 MİLYAR LİRA

Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.

Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

GALATASARAY'IN 4,51 MİLYAR LİRA BORCU VAR

Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.

Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

TRABZONSPOR'UN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1,44 MİLYAR LİRA

İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.

Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.​​​​​​​



