Çorum'un Sungurlu Halk Eğitim Merkezince (HEM) hayata geçirilen Sedef Kakma Sanatı Eğitimi Projesi ile bir yandan yeni sedefkarlar yetiştirilirken diğer yandan da Hitit figürleri sedef kakma tekniğiyle hediyelik eşyalara işleniyor.
AA'nın haberine göre Sungurlu HEM, Osmanlı döneminde en itibarlı sanatlar arasında gösterilen, çeşitli deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefin ahşap malzemeye açılan oymalara yerleştirilmesiyle yapılan sedef kakma sanatını yaşatmak amacıyla proje hazırladı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğini almaya hak kazanan proje kapsamında ilçede 22 gönüllü kadına sedef kakma eğitimi veriliyor. Kadın kursiyerler, sedef kakmanın geleneksel yöntemlerini kullanarak Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlere ait onlarca figürü hediyelik eşyalara aktarıyor.
Kursiyerlere tecrübelerini aktaran ve Gaziantep'te 20 yıldır sedef işlemeciliği yapan İsmail Akyel, 2020'de ziyaret ettiği Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde görüp etkilendiği Hitit figürlerini, geleneksel tekniklerle sedef kakma sanatında kullanmaya karar verdi.
Hitit figürleri üzerine çalışan Akyel, birikimini kursiyerlerle paylaşıyor.
"ÇALIŞMALARIMIZIN DÜNYA GENELİNDE İTİBAR GÖRMESİNİ HEDEFLİYORUZ"
Sungurlu HEM Müdürü Ertuğrul Bostancı, yaklaşık 4 bin yıl önce Hititlerin kullandığı motifleri sedef kakma tekniğiyle sentezleyerek benzersiz tasarımlar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Geleneksel sedef kakma sanatını yeniden yorumlamayı istediklerini belirten Bostancı, şunları kaydetti:
"İlk hedefimiz, yerelde bu projeyi yaygınlaştırmak. Amacımız dünyaya açılmak. Çıkış noktamız Hititler olmasına rağmen dünyadaki birçok medeniyete ait motifleri sedef kakma sanatıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Daha önce Japonların Şintoizm dinine ait motifleri yine ahşap üzerine işleme çalışmalarımız oldu. Yakın zamanda bunları da yetkililere ulaştırarak çalışmalarımızın dünya genelinde itibar görmesini hedefliyoruz."
Sedefkar İsmail Akyel ise bugüne kadar Osmanlı ve Selçuklu motiflerine hayat verdiğini dile getirerek, "Hitit motiflerini farklı bir boyuta getirme isteği oluştu bende. Kendi yaptığımız ahşap ürünlerin üzerine Hitit motiflerini çalışabileceğimi düşündüm. Sungurlu HEM'de sedef kakma kursu açarak Hitit motiflerini çalışmaya başladık. Hem kursiyer arkadaşlara gelir kapısı olması hem de sedef kakma sanatını Hitit motifleriyle buluşturarak buraya mal etmek istedik." ifadelerini kullandı.
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