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        Haberler Dünyadan 4 bin ünlü isim deepfake porno videosu kurbanı - magazin haberleri

        4 bin ünlü isim deepfake porno videosu kurbanı

        Aralarında oyuncular, TV yıldızları, müzisyenler ve YouTuber'ların bulunduğu 4 bin ünlü ismin deepfake teknolojiyle yaratılmış porno görüntüleri internette milyonlarca kez görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:10
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        4 bin ünlü isim deepfake porno kurbanı
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        Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce kişinin deepfake teknolojisi nedeniyle porno kurbanı olduğu ortaya çıktı.

        İngiliz Channel 4 News'te yayınlanan bir analizde en çok ziyaret edilen beş deepfake sitesinde 4 bin civarında ünlü ismin yer aldığı, bunlardan 255'inin İngiliz ünlüler olduğu ifade edildi.

        5 AYDA 100 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

        Guardian Gazetesi'nde yer alan habere göre, aralarında kadın oyuncular, TV yıldızları, müzisyenler ve YouTuber'ların bulunduğu kurbanların görüntüleri, yapay zekâ teknolojisiyle pornografik görüntülerin üzerine bindirilmiş durumda. Soruşturma, beş sitenin üç ay içinde 100 milyon görüntüleme aldığını ortaya çıkardı.

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        Kurbanlar arasında olduğu tespit edilen Channel 4 News sunucusu Cathy Newman; "Bu bir ihlal. Dışarıda bir yerlerde benim göremediğim birilerinin benim bu tür hayali versiyonumu, bu sahte versiyonumu görebilmesi gerçekten kötü hissettiriyor" dedi.

        Çevrimiçi Güvenlik Yasası uyarınca 31 Ocak'tan bu yana İngiltere'de bu tür görüntüleri izinsiz paylaşmak yasa dışı kabul edilirken, içeriğin oluşturulması yasa dışı değil. Yasa, yapay zekâ ve uygulamalar tarafından oluşturulan deepfake pornografinin yaygınlaşmasına karşı çıkarıldı.

        2016 yılında araştırmacılar internette bir deepfake pornografi videosu tespit etti, 2023'ün üçüncü çeyreğinde artık en çok kullanılan 40 deepfake pornografi sitesine 143 bin 733 yeni deepfake porno videosu yüklendiği ortaya çıktı. Bu sayının, önceki yılların toplamından daha fazla olduğu anlaşıldı.

        DEEPFAKE FOTOĞRAFLARI E-TİCARET SİTESİNDE SATIŞA ÇIKTI

        Forbes Dergisi, geçtiğimiz günlerde aralarında Margot Robbie, Selena Gomez, Katy Perry, Ariana Grande ve Taylor Swift gibi ünlü isimlerin olduğu yapay zekâyla üretilmiş çıplak fotoğrafların eBay'de satıldığını ortaya çıkarmıştı. Bilgilendirmenin ardından e-ticaret sitesi, yüzlerce fotoğrafı siteden kaldırıp satıcıları yasaklamıştı.

        İTALYA BAŞBAKANI DA MAĞDUR

        Deepfake teknolojisiyle üretilen porno görüntülerinin son kurbanının İtalya Başbakanı Giorgia Meloni olduğu ortaya çıktı. Meloni, kendi görüntüsüyle sahte pornografi videoları hazırlayıp internette yaymakla suçlanan ve birkaç ay içinde milyonlarca görüntüleme toplayan iki kişiye karşı açılan hakaret davasında 100 bin Euro tazminat talep etti.

        Başbakanın avukatı Maria Giulia Marongiu, Meloni’nin tazminatı şiddet mağduru kadınlar yararına bağışlayacağını söyledi.

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