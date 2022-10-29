4 bin liraya ev buldum diye sevindi! Fotoğraflar şoke etti!

İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış görülürken, bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirdi.
KÖMÜRLÜĞÜ EV DİYE KİRAYA VERMEK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi.
SOSYAL MEDYADA DA TEPKİYE NEDEN OLDU
Emlakçı da evi internet sitesi ilan koyarak 4 bin lira kira istedi. İlan sitesinde bakımsız 2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
EV SAHİBİ İLANI KALDIRTTI
Duvarlarında rutubetli, mutfak tezgahının kırık, tuvaletin ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoğrafları görünce vazgeçti. Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını belirtti.
"FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE EV SAHİBİNİ ENGELLEDİK"
Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.
"ORASI DAHA ÖNCE KÖMÜRLÜKTÜ"
Mahalle sakini Binal Baş aklı olan insanın o evi tutmaz diyerek, "Ev adamın, istediği parayı ister ama o ev 4 bin liraya tutulmaz. Orası daha öncesinden kömürlüktü" ifadelerini kullandı.
"DEPO OLARAK BİLE KULLANILMAZ"
Bir başka mahalle sakini Kerem Karaaslan da "İlanda bekara yazmış ama orası 4 bin lira etmez. Ev değil bildiğiniz harabe. Depo olarak bile kullanılmaz ev kokuyordur" dedi.
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