İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 4 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 747'e yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 747'e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 301 test yapılırken, 995 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 233 bin 851 oldu. Bugün bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 217 bin 497'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,4, toplam ağır hasta sayısının ise 580olduğu açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894´e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 240 bin 644´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 450 bin 255´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 813 bin 647 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 158 bin 365´e ulaştığı bildirildi.