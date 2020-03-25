AA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için Türkiye tek yürek oldu.

Bazı vatandaşlar alkışlarıyla ve dualarıyla sağlıkçılara güç verirken, bazıları da ürettikleri koruyucu ekipmanlarla sağlık personelini destekliyor.

3D yazıcıların gücünü kullanarak medikal parçaların, araç ve gereçlerin üretimini sağlamak için sosyal medya üzerinden bir araya gelen, aralarında 3 boyutlu yazıcı sahibi firmalar, mühendisler, tasarımcılar ve yazılımcıların da olduğu ağ, "3 Boyut Destek" adıyla kolektif üretim hareketini hayata geçirdi.

"Koruyucu yüz siperi" adını verdiklerini medikal ekipmanın çizimi yapılıp prototipi üretilerek, sosyal medya üzerinden ağa katılan kişilerle paylaşılmasının ardından, gönüllüler evlerinden ve çalıştıkları firmalardan 3 boyutlu yazıcıyla sağlıkçılar için koruyucu yüz siperleri üretmeye başladı.

3 BİN YAZICI DAHİL EDİLDİ

Kısa sürede Türkiye'nin 81 ilinden 1500'ü aşkın kişi ve kurum, yaklaşık 3 bin 3 boyutlu yazıcıyla ağa katılırken, üretilen maskeler her ildeki sağlık kuruluşu, hastane ve doktorlara ulaştırılıyor.

"3boyutludestek.com" internet sitesi üzerinden 3 boyutlu yazıcı sahipleri ağa katılabilirken sağlık çalışanları, hastaneler ve sağlık kuruluşları da medikal parça taleplerini iletebiliyor. Lastik, PETG şeffaf koruyucu plaka ve filament desteği sağlamak isteyen sponsorlar da tedarik ağına dahil olabiliyor.

Ürünlerin teslimatı ve diğer lojistik ihtiyaçlar için ise Türkiye Motosikletler Platformu kolektif üretim hareketine destek veriyor.

'YAZICISI OLANLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

3 Boyutlu Destek ağının kurucularından Mekatronik Mühendisi İlker Vardarlı, 3 Boyutlu Destek oluşumunun kolektif üretim hareketinin yaklaşık 5 gün önce sosyal medyada yaptıkları bir paylaşımla başladığını anlattı.

3 boyutlu yazıcısı olan bireyleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Vardarlı, "Bu amacımızı çok kısa sürede Türkiye'ye yayılarak başardık. İnsanlar 3 boyutlu yazıcılarında sağlık çalışanları için üretim yapmaya başladı. Tüm Türkiye bu üretim hareketi üzerinde birleşti. Oluşumumuzda 15 yaşında da arkadaşlarımız var. 60 yaşında emekli, evinde oturan, hobi amaçlı 3 boyutlu yazıcı kullanan kişiler de profesyoneller de var. Tamamen kontrolümüz dışında gönüllülük esasıyla bu sürecin içerisinde dahil oldular" diye konuştu.

Ağa katılan kişilerin 81 ilde kendi içlerinde organize olduklarını aktaran Vardarlı, gelen tüm talepleri karşılayamadıkları için her ile bir gönüllü temsilci atadıklarını ve her ilin ihtiyacını karşılayabilecek doğal bir yapının oluştuğunu söyledi.

GÜNDE 5 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Vardarlı, ürettikleri maskeye "yüz kalkanı" olarak da adlandırıldığını kaydederek, "Hastanede özellikle hasta ile sağlık personeli arasında bir paravan oluyor. Bu kesinlikle yüzde yüz koruyucu bir maske ve medikal bir ürün değil. Sağlık çalışanının elini yüzüne götürmesi noktasında bir engel oluyor veya herhangi bir damlacığın sıçrama noktasında suratına direkt temas etmemesini sağlıyor. Sağlık çalışanları bu parçaya gerçekten ihtiyaç duyuyor. Şu anki salgın durumunda hemen hemen herkesin kullanması gerekiyor. Bu noktada gönüllüler olarak onlara destek oluyoruz" dedi.

Bu maskelerin normalde 40-50 lira civarından satıldığını, fakat artan talebi üreticinin karşılayamadığını, 5 liranın altından bir maliyetle maskenin üretimini yaptıklarını dile getiren Vardarlı, 3 boyutlu yazıcıda bir maskenin üretiminin 2-3 saat sürdüğünü, oluşturdukları Ar-Ge ekibinin çalışmasıyla bu süreyi 1 saate indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şu anki imkanlarıyla Türkiye genelinde bir günde 5 bini aşkın maske ürettiklerine işaret eden Vardarlı, internet sitelerine hem destek hem de maske talebinin çok fazla olduğunu, sağlık çalışanları ve yakınlarının da maske talebi için kendilerine ulaştıklarını söyledi.

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