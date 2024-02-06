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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro '39 Buçuk Basamak' ENKA Sanat'ta

        '39 Buçuk Basamak' ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat'ın ülkemizin tiyatro sahnelerinden nitelikli bir seçkiyi izleyiciyle buluşturacağı yeni sezonu, 12 Şubat'ta '39 Buçuk Basamak' oyunu ile başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:47
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        '39 Buçuk Basamak' ENKA Sanat'ta
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        ENKA Sanat, yeni sezonda perdelerini, ışık/gölge oyunları, dekoru ve özgün müzikleri ile öne çıkan, olay örgüsü, karakter geçişleri ve yüksek temposuyla dikkat çeken “39 Buçuk Basamak” ile açıyor. ENKA Oditoryumu’nda 12 Şubat akşamı saat 20.30’da sahnelenecek John Buchan’ın “39 Basamak” adlı romanından ilham alan, Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği “39 Buçuk Basamak”, bu sefer eserin yaratıcısı John Buchan’ı oyunun baş kahramanı haline getiriyor.

        Oyun, yeni romanını kaleme almak üzere Pera Palas Oteli’ne yerleşen Buchan’ın, bir bayram gecesi katıldığı Feshane şenliklerinde cinai bir vakanın baş zanlısına dönüşmesi sonrası kendini aklayabilmek için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Tiyatro Adam’ın bu kara komedisinde, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Murat Akkoyunlu, Pelin Abay performanslarıyla öne çıkıyor.

        Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #Enka Sanat
        #39 Buçuk Basamak
        #Tiyatro Adam
        #OYUN
        #sezon
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