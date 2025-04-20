Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımında son durum nedir, başvurular başladı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce açıkladığı 37 bin kişilik sağlık personeli alımı, sağlık sektöründe görev almak isteyen adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 2025 yılı içinde yapılması planlanan bu geniş çaplı alıma ilişkin olarak, branş bazında kontenjan dağılımı, başvuru tarihleri ve alım şartları gibi detaylar heyecanla bekleniyor. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 37 bin sağlık personeli alımıyla ilgili süreçte son gelişmeler neler? İşte, merak edilen tüm detaylar…
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Hekim dışındaki branşlara yönelik yapılacak kadro planlaması sağlık sektörü tarafından yakından takip edilirken, başvuru süreci ve kontenjan dağılımına dair gelişmeler de merakla bekleniyor. Peki, 37 bin sağlık personeli alımında son durum ne, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte, konuya dair tüm ayrıntılar…
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SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK
14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.
Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak.
Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak.
Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
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36 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK
Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli olmuştu.
Açıklamada bakanlık bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 uzman tabip alınacağı belirtilmişti.
İstihdam edilecek personelden 1'inin acil sağlık hizmetlerinde, 7'sinin ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'inin sağlık evlerinde, 35 bin 984'ünün ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacağı kaydedilmişti.
Ancak Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri de henüz duyurulmadı.