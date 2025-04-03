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        Haberler Bilgi Gündem 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, son durum nedir?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 37 bin hekim dışı sağlık personelinin istihdam edileceğini açıklamıştı. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek alımla ilgili başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin sağlık personeli alımını ne zaman gerçekleştirecek? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:34
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 37 bin sağlık personeli alımıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu istihdam kapsamında, hekim dışındaki sağlık çalışanlarına yönelik kadro dağılımı ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, 37 bin sağlık personeli alımıyla ilgili son gelişmeler neler?

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

          14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.

          Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

          Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

          Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak.

          Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak.

          Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

        • 5

          36 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

          Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli olmuştu.

          Açıklamada bakanlık bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 uzman tabip alınacağı belirtilmişti.

          İstihdam edilecek personelden 1'inin acil sağlık hizmetlerinde, 7'sinin ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'inin sağlık evlerinde, 35 bin 984'ünün ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacağı kaydedilmişti.

          Ancak Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri de henüz duyurulmadı.

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