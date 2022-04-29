365 Gün: Bugün filmi Netflix'te izleyicilerin beğenisine sunuldu. İlgiyle takip edilen filmin konusu ve oyuncularını bir araya getirdik...



365 GÜN: BUGÜN KONUSU NEDİR?

Aşk dolu bir aşk yaşayan bu ihtiraslı çifti, zor günler beklemektedir. Fakat onların bu tutkulu ilişkileri, Massimo'nun aile bağları ve ne pahasına olursa olsun onun kalbini ve güvenini kazanmak için Laura'nın hayatına giren gizemli genç bir adam yüzünden büyük bir çıkmaza doğru sürüklenir.

365 GÜN: BUGÜN OYUNCULARI

Anna-Maria Sieklucka

Michele Morrone

Simone Susinna

Magdalena Lamparska