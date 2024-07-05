36 yıl sonra şehit sayıldı: "Bize dünyayı bahşettiler"

Jandarma er Osman Savsar'ın Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi o dönem şehitlik için birkaç kez başvuru yaptı ancak ret cevabı aldı. Geçen yıl ocak ayında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, durumu öğrenince tekrar işlemlere başladı.

Yapılan girişimlerin ardından Jandarma Er Osman Savsar'ın şehit sayılmasına karar verildi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından Osman Savsar'ın şehit kayıtlarına geçtiği tebliğ edilince, İsmail Kumartaşlı da şehidin annesi Melahat Savsar, ağabeyi Basri Savsar ve kız kardeşi Serpil Karakaya'ya haberi vermek için evlerine gitti.