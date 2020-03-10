10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya hükümeti, 300 binin üzerindeki kullanıcının bilgisi dışında kişisel bilgilerinin Cambridge Analytica ile paylaşıldığı gerekçesiyle Facebook'a gizliliği ihlal suçlaması yöneltti.
Facebook sitesi içerisindeki "Bu sizin dijital hayatınız"başlıklı bir anket üzerinden 311 bin 127 kişinin siyasi profilinin izinsiz olarak çıkarıldığı ve gizlilik hakları kanununun ihlal edildiğini iddia eden devletin düzenleyici kurumu OAIC, mahkemeye başvurdu.
OIAC komiseri Angelene Falk yaptığı açıklamada, "Facebook platformunun tasarımı, kullanıcıların makul bir seçim yapamadıklarını ve bilgilerinin nasıl paylaşıldığı üzerinde kontrolü olmadıklarını gösteriyor." dedi.
Kullanıcıların gizlilik ihlalinden doğan zararları için Avustralya yasaları uyarınca 1.1 milyon dolara kadar ceza kesilebiliyor. Tespit edilen 311 bin 127 ihlal dikkate alındığında fatura 342 milyar dolara çıkabilir. Bu, Avustralya hükümetinin geçen seneki toplam gelirinin dahi üzerinde.
Öte yandan, OAIC ülke basınında yaptığı açıklamada vakaların birleştirilerek tek bir davaya dönüştürüleceğini açıkladı. Henüz dava için istenen maddi tazminat tutarı belirtilmedi.
ABD'DE 5 MİLYAR DOLARA MAHKUM OLMUŞTU
Cambridge Analytica skandalı sonrası Facebook geçen yıl ABD hükümetine 5 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Facebook sözcülerinin yaptığı açıklamada ilgili makamlarla, soruşturma kapsamında etkin işbirliği yapıldığı ifade edilirken platform üzerinde de uluslararası regülatörlerin fikri alınarak, uygulama geliştiricilere akan bilgilerin sınırlandırılması adına büyük değişiklikler yapıldığı açıklandı. Facebook, böylelikle kişilerin verilerine korumasına ve yönetmesine yardımcı olduklarını belirterek mahkeme öncesinde daha fazla yorum yapamayacaklarını açıkladı.
Facebook'un, şu an lağvedilmiş olan ve aralarında Başkan Trump'ın başkanlık kampanyasına da danışmanlık veren İngiliz Cambridge Analytica (CA) kuruluşu ile küresel ölçekte 87 milyon kişinin verilerini paylaştığı ortaya çıkmıştı. CA, daha sonra Avustralya'da da şirket kurmuş ancak herhangi bir siyasi partiyle çalışmamıştı.
OIAC'nin açıklamasında ise Facebook'un paylaşılan verinin doğasıyla ilgili tam bir bilgisinin bulunmadığı ancak kullanıcıların gizliliğini korumak için de yeterince adım atmadığına değindi.
Mahkeme dosyasındaki ifadede, "Bu nedenle etkilenen Avustralyalı bireylere ait kişisel bilgilerin ifşa olma, gelir kaynağına dönüşme ve siyasi profil oluşturma çabalarına alet olma riski ortaya çıkmıştır. Bu ihlaller ciddi ve tekrarlı müdahalelerdir." denildi.
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