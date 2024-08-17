32 yaşındaki Phil Jones futbola veda etti!

Kariyerinde uzun yıllar Manchester United forması giyen Phil Jones, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

32 yaşındaki İngiliz stoper, yeni kariyerinde teknik direktör olmayı hedeflediğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Phil Jones, "Kariyerim istediğimden daha hızlı sona erdi ama bardağın yarısı dolu. UEFA A lisansı aldım ve teknik direktör olarak kendimi test ettim. Gelecekte bir takıma liderlik etmek istiyorum. Bunu başarmaya kararlıyım." dedi.

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