32 yaşındaki Phil Jones futbola veda etti!
Manchester United formasını uzun yıllar giyen Phil Jones, 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Kariyerinde uzun yıllar Manchester United forması giyen Phil Jones, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
32 yaşındaki İngiliz stoper, yeni kariyerinde teknik direktör olmayı hedeflediğini söyledi.
İngiliz basınına konuşan Phil Jones, "Kariyerim istediğimden daha hızlı sona erdi ama bardağın yarısı dolu. UEFA A lisansı aldım ve teknik direktör olarak kendimi test ettim. Gelecekte bir takıma liderlik etmek istiyorum. Bunu başarmaya kararlıyım." dedi.
6 KUPA KAZANDI
İngiliz oyuncu, 2011'den 2023'e kadar Manchester United forması giyerken, İngiliz devinde Premier Lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere 6 Kipa kazandı.
Kariyerinde 288 maça çıkan Jones, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.