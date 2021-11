Ödüller sahibini buldu 0:00 / 0:00

32'nci Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Aziz Nesin Emek Ödülü' Perihan Savaş'a, 'Sanat Çınarı Ödülü' Erendiz Atasü'ye ve 'Kitle İletişim Ödülü' Gani Müjde'ye verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 32'nci Ankara Uluslararası Film Festivali başladı. CerModern Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı törende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Aziz Nesin Emek Ödülü'nü Perihan Savaş'a Tayfun Pirselimoğlu, 'Sanat Çınarı Ödülü'nü yazar Erendiz Atasü'ye, Belma Canciğer de eşi senarist ve yönetmen Gani Müjde'ye 'Kitle İletişim Ödülü'nü takdim etti.

Onur Ödülü'ne layık görüldüğü için mutlu olduğunu aktaran sanatçı Perihan Savaş, tüm sinema emekçileri adına ödül aldığını söyledi. Ödülünü eşi Belma Canciğer'den alan Gani Müjde, birkaç gün sonra doğum günü olduğunu belirtti, eşine, "Hediyeyi bedavaya getirdin" diyerek espri yaptı. Kendisini ödüle layık görenlere teşekkür eden Gani Müjde, ödülünü Türk sinemasına ve mizahına katkıda bulanan ustalarına ithaf ettiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte 12 ay boyunca sanatın her dalına destek verdiklerini kaydetti. Ankaralıların yaşadıkları kentte keyif almalarını sağlamak için sanatsal çalışmalara önem verdiklerine dikkati çeken Yavaş, "Sanatla ilgili programlarımızın çakışmaması için önceden yayınlıyoruz. Sanatı, her dalda ve her yerde Ankara'nın her tarafına yayacağız." diye konuştu. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol ve Festival Başkanı İnci Demirkol, festivale destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine katkıları dolayısıyla plaket takdim etti.

Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında kapsamında, yapımcı ve senarist Emine Yıldırım, yapımcı Sevil Demirci ve yapımcı Vildan Erşen'den oluşan seçiciler kurulu tarafından 10 proje değerlendirildi. Kurulun talebi doğrultusunda ilk kez uygulanan 10 bin liralık 'Jüri Teşvik Ödülü'ne 'Aforoz' filminin yönetmeni Yılmaz Özdil, yönetmen Burcu Aykar'ın 'Gölgeler Çekildiğinde' projesi ise 30 bin liralık maddi destek sağlayan 'Proje Geliştirme Desteği Özel Ödülü'ne layık görüldü. Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuz, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı sanatçılar ve Ankaralı sanatseverler katıldı.