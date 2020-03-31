Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geliyor. Türkiye'nin dün günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 10.827 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti. Peki, bugün yani 31 Mart 2020 koronavirüs son durum nedir?

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU 31 MART 2020

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

31 Mart 2020 Koronavirüs tablosu henüz yayınlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından corona.cbddo.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.

HABERTÜRK CORONA VİRÜS TABLOSU

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA GELİŞMELERİ