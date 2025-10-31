Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 31 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        31 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?'' sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların 31 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak 110. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TV8'de ise MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 31 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 14:31 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanalların 31 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 110. bölümü ile nefes kesecek. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 31 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:15 Kara Murat Ölüm Emri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Güller ve Günahlar

          02:45 Poyraz Karayel

          04:30 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Veliaht

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Gece Masalı

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aşk ve Gözyaşı

          00:20 Kuruluş Orhan

          03:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kibar Feyzo

          21:45 Salur Kazan Zoraki Kahraman

          00:00 Salur Kazan Zoraki Kahraman

          02:30 Hanım Köylü

          04:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:48 İstiklal Marşı

          05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:40 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:20 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Taşacak Bu Deniz

          00:15 Gönül Dağı

          02:40 Cennetin Çocukları

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Ben Onun Annesiyim

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Ben Onun Annesiyim

          23:00 Ben Onun Annesiyim

          01:30 Ben Leman

          03:45 İnadına Aşk

          04:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          31 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Habertürk Anasayfa