31 Aralık AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık 2024 Salı AVM'ler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
31 Aralık tarihinde AVM'lerin açık olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla sayılı saatler kaldı. 1 Ocak 2025 yılının ilk resmi tatili olacak. Dolayısıyla kamu kurumları ve birçok işletme kapalı olacak. Gözler ise yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık Salı gününe çevrildi. Yılbaşı hazırlığı için alışveriş yapmak isteyenler ''31 Aralık AVM'ler açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 31 Aralık Salı günü Alışveriş Merkezleri çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 31 Aralık 2024 AVM çalışma saatleri.
- 1
31 Aralık AVM’ler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı için sorgulamalar başladı. 2025 yılına girerken alışveriş merkezlerinin açılış kapanış saatleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Yılın son günü, ihtiyaçlarını karşılamak için veya hediye bakmak için alıveriş merkezlerine gidecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 31 Aralık 2024 Salı günü AVM'ler kaça kadar açık kaçta kapanıyor? İşte 31 Aralık AVM çalışma durumu…
- 2
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Bu kanuna göre, yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Dolayısıyla 31 Aralık Salı günü kamu kurum ve kuruluşları ve pek çok işletme açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.
- 3
31 ARALIK AVM’LER AÇIK MI?
31 Aralık Salı günü AVM’ler açık olacak. Ancak alışveriş merkezilerinin çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle gitmeden önce bilgi edinilmesinde fayda var.
-
- 4
1 OCAK'TA AVM’LER AÇIK MI?
1 Ocak tarihi, 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir.
1 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşları ile okullar kapalı olacak. AVM'ler ise açık olacak. Vatandaşlar 1 Ocak Çarşamba günü alışverişlerine devam edebilecek.
- 5
YILBAŞINDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebilmektedir.
- 6