300'den fazla başvuru yapıldı

31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne şimdiye kadar 300'ün üzerinde başvuru yapıldı. 11 - 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, 3 Kasım 2019 tarihine kadar film başvurularını kabul edecek. Bu yıl da çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıyı Siirtliler ile bir araya getirecek olan festivalde ödüller, geçtiğimiz yıldan farklı olarak, büyük mütefekkir bilim ve ilim insanı İbrahim Hakkı Hazretleri'ne adanacak. Etkinliğin bir diğer sürprizi ise Yılmaz Güney'in filmi 'Sürü'nün Pervari ilçesindeki çekim alanlarının ziyaret edilerek gösteriminin yapılması olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) katkısı ve himayesi, AK Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, DİKA Genel Sekreter'i Yılmaz Altındağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman'ın destekleriyle gerçekleştirilen festival, 5 gün boyunca senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyelerini katılımcılarla buluşturacak. Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alan filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve panellere de yer verilecek.
Birinciye 10 bin ₺, ikinciye 7 bin 500 ₺ ve üçüncüye 5 bin ₺'lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca mansiyon olarak Jüri Özel Ödülü de yer alacak.
FESTİVALİN ANA JÜRİSİ
Ömer Uğur
İlhan Şeşen
Engin Öztürk
Hakan Haksun
Bülent Bilgiç
Jale Atabey
Erkan Bektaş
Sermin Hürmeriç
Vadullah Taş
Çağlar Gözüaçık
Canan Kaya
Tümay Özokur
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