30 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı 50 haneli Çamlıbel köyü sakinleri, ramazan aylarında tek iftar sofrasında buluşuyor.
Köylülerin 30 yıl önce bireysel katkılarıyla başlattıkları toplu iftar geleneği, 2018 yılından itibaren merkezi Ankara'da bulunan Yerköy Çamlıbel Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla profesyonel olarak sürdürülüyor.
Yemeklerin de hazırlandığı Çamlıbel köyü camisinin sosyal tesisinde kurulan iftar sofrasında bir araya gelerek oruçlarını açan köy halkı, birlik ve beraberliğini pekiştirip ramazan ayının coşkusunu yaşıyor.
Ankara'da yaşayan Çamlıbellilerin dernek aracılığıyla topladığı para ile 30 günlük iftarda kullanılacak iaşe masrafı ile aşçı, çaycı ve yardımcılarının ücreti karşılanıyor. Köylüler, iftardan sonra artan yemeklerle köydeki hayvanları besliyor.
Derneğin başkan yardımcısı Mehmet Özdemir, AA muhabirine, toplu iftar geleneğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüklerini söyledi.
Özdemir, "Aramızda para topluyoruz, malzemeyi alıyoruz, aşçımız var, çaycımız var, bulaşıkçımız var. Restoran usulü 4 çeşit yemeğimiz oluyor. Gelemeyenlerin evine yemek götürüyoruz. Köyümüz 50 hane fakat Ankara'dan gelenler oluyor. Köy halkıyla tek sofrada buluşuyoruz, yemek yeniyor, çay içiliyor, namaz kılınıyor, sohbet ediliyor." dedi.
KÖYLÜLAER ARASINDA BİRLİK KUVVETLENİYOR
Derneğin yönetim kurulu üyesi Kenan Göksel de 29 yıldır Ankara'da faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Başkentteki sosyal etkinliklerin yanı sıra köyde de birlikteliği pekiştirmek için iftar organizasyonu yaptıklarını ifade eden Göksel, "Köyümüzün birlik ve beraberliği için elimizden geleni yapacağız. Kültürümüzü gençlerimizle beraber yaşatmak, onlara aktarmak istiyoruz çünkü birbirini tanımayan çok gencimiz var. Bu gençleri iftarda buluşturmayı, birbirini yakından tanımalarını ve bu kültürün gelecek nesillere taşınmasını istiyoruz." diye konuştu.
Köy halkından Nuriye İçer ise organizasyondan memnun olduklarını ifade etti.
İçer, evde yemek yapmadıklarını, iftara geldiklerini anlatarak, "Aynı lokantaya gitmiş gibi yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Eşle dostla birlikteyiz, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Gülnaz Göksel de güzel bir geleneği sürdürdüklerini vurgulayarak, "İftar, köylülerimizi birbirine kaynaştırıyor. Buraya gelemeyen yaşlıların evine yemek gidiyor. Gençlerimiz birbiriyle tanışıyor, sohbet ediyor, yemekten sonra namazı kılıp evlerine dönüyor." dedi.
İftara misafir olarak katılan Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca da organizasyondan çok etkilendiğini ve memnun kaldığını belirterek, bunu her gittiği yerde anlatacağını söyledi.
Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da güzel bir geleneği yaşatan köy halkını tebrik etti.
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