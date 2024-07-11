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        Haberler Gündem Güncel İBB'de 30 yaş üstü öğrenci ve iş arayanlar için karar: İstanbulkart tanımı değişti! - Öne çıkan haberler | Son dakika haberleri

        İBB'de 30 yaş üstü öğrenci ve iş arayanlar için karar

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar ile 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranları yüzde 10'a düşürüldü. Öte yandan İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de mecliste görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:34
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        İBB'de 30 yaş üstü öğrenci ve iş arayanlar için karar
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        İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

        Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi.

        Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

        İSTANBULKART'IN TANIMI DEĞİŞTİ

        Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporunda Öğrenci İstanbulkart tanımında yapılan değişiklikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

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        "Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı'nı ifade eder. Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır."

        "TÜM ÖĞRENCİLER AYNI HAKTAN YARARLANMALI"

        AK Partili Hukuk Komisyonu üyesi teklifin anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu ve tüm öğrencilerin aynı haktan yararlanması gerektiğini belirterek, kararı yanlış bulduklarını dile getirdi.

        CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise İstanbul'da 2019'dan sonra 30 yaş üstü öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini aktararak, bunun hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi.

        Bu sebeple İBB'nin zarara uğradığını savunan Özcan, önlem alınmaması durumunda yüksek zamları konuşmak zorunda kalabileceklerini kaydetti.

        AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da karara tepki göstererek, "İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesini 5 yıl boyunca popülist uygulamalarıyla gördük. Halk Ekmek ve öğrenci yurdu zamlarında da bunu gördük. Genel Sekreterinizin ifadesiyle ancak sıfırı tüketmiş bir belediye böyle yapabilir." diye konuştu.

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        Yapılan konuşmaların ardından teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

        İŞSİZLERE 3 AY SÜREYLE İNDİRİM

        Öte yandan İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de mecliste görüşüldü.

        Meclise sunulan Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporunda teklifle ilgili şu ifadeler yer aldı:

        "BİO'lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart'a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde 4 geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması. Uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir."

        Teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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