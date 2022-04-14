30 saat sonra yakalandı: New York'taki saldırının detayları!

ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı, Brooklyn'deki federal mahkemenin metro saldırısının şüphelisi Frank James'i (62) 'toplu taşıma aracında şiddetli bir saldırı düzenlemekle' mahkemeye çıkacağını ve suçlu bulunursa azami ömür boyu hapis cezası alabileceğini açıkladı.
Savcılık açıklamasında FBI'ın New York Ortak Terörizm Görev Gücü'nün çabalarıyla New York'un polis gücü NYPD'nin 30 saatlik çalışmasıyla yakalandığını vurguladı.
Silahlı saldırı detayları hakkında bilgi veren New York Savcılığı, şüpheli James'in Ohio eyaletinde satın aldığı Glock 17 marka bir silahla metro treni vagonunda ateş açtığını belirterek "Turuncu yansıtıcı bir ceket, sarı bir baret ve cerrahi yüz maskesi takan James, metro yolcularına ateş etmeden önce tren vagonlarından birinde duman yayan bir cihazı çalıştırdı" dedi.
EVİNDE MÜHİMMAT BULUNDU
James'in olay yerine Pennsylvania'dan kiralık bir minibüsle geldiğini belirten yetkililer, silahlı saldırı sonrasında havai fişek, benzin içeren plastik bir kap ve bir meşale içeren bir çantayı bırakarak kaçtığını ifade etti.
Saldırı öncesi New York metro sistemiyle ilgili çeşitli açıklamalarının yer aldığı bir video yayınladığını belirten yetkililer, şüphelinin Pennsylvania'daki evinde yapılan aramalarda susturucu takılmasına olanak sağlayan dişli 9 mm tabanca namlusu ve mühimmatı, AR-15 yarı otomatik tüfekle kullanılan 223 kalibrelik mühimmat, bir şok tabancası, yüksek kapasiteli tüfek şarjörü ele geçirildiğini ifade etti.
NEFRET, ÖFKE VE ACI DOLUYUM"
Polis, Prophetoftruth88 kullanıcı adına ait bir kanal tarafından yayınlanan bir YouTube videosunda ırkçı ve şiddete meyilli konuşmalara yapan kişinin şüpheli James olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.
Bir videoda James, "Bu millet şiddet içinde doğdu, şiddetle veya tehditle yaşatılıyor ve vahşi bir şekilde ölecek. Bunu durduracak hiçbir şey yok." diye konuştu.
James'in New York Belediye Başkanı Eric Adams'a hakaretlerde bulunduğu videolar da ortaya çıktı. Bu videolarda, "Başkan, akıl sağlığı programınızın kurbanıyım. Nefret, öfke ve acı doluyum" ifadelerini kullandı.
FEDERAL TERÖR SUÇUYLA SUÇLANIYOR
62 yaşındaki Frank R. James, New York kentinin Manhattan'daki East Village semtinde gözaltına alındı.
Frank R. James, federal terör suçuyla suçlanıyor
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