30 Eylül Hangi Burç? 30 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

HABERTURK.COM

Burçların belirli tarih aralıkları vardır. Bir gün önce doğan ve bir gün sonra doğan kişilerin burçlarında farklılık gözükebilir. Hangi burç olduğunuzu doğru bir şekilde öğrenebilmek için doğum tarihinizi bilmeniz yeterli olur.

30 Eylül Hangi Burç?

30 Eylül tarihinde dünyaya gözünü açan kişiler Terazi burcudur.

30 Eylül Burcu Ne?

Burcunu bilmeyen kişiler 30 Eylül hangi burç, özellikleri neler merak eder. 30 Eylül’de doğan kişiler hava grubunda yer alan Terazi burcudur.

30 Eylül Burcu Özellikleri

30 Eylül burcu özellikleri: Yönetici gezegeni Venüs’tür. Elementi havadır. Terazi burcunun niteliği öncü olmaktır. Değerli taşı safir; değerli metali bakırdır. Terazi burcunun rengi; pastel tonlar ve solgun mavi rengidir. Terazi burcunun uğurlu sayısı 5’tir. Uğurlu günü ise Cuma olarak belirtilir. İnsan vücudunda böbrekleri karşılar. Karşıt burcunda Kova burcu bulunur.

30 Eylül Burcu Erkeği

30 Eylül burcu erkeği çevresine karşı iyimser, sürekli yüzü gülen kişilerdir. Bu kişiler etrafında sevilen ve sayılan insanlardır. Terazi burcu erkeği dert dinlemeyi sever. Fakat dert dinlemeyi sevdiği kadar öğüt vermekten de hoşlanır. Onunla konuşurken birden kendinizi öğüt dinlerken bulabilirsiniz.

Terazi burcu erkeği kararsızdır. Bu kararsızlık ilişkilerine de yansıyabilir. 30 Eylül doğumlu terazi burcu erkeği aşk ilişkilerinde uyumludur. Onun için önemli olan bedensel aşk değil, ruhun doyuma ulaşabildiği bir aşktır. Terazi burcu erkeği iş birliği yapmaktan hoşlanır. İnsan tepkilerine önem verir.

30 Eylül Burcu Kadını

30 Eylül burcu kadını kararsız ve dengede olmak için çabalayan kişilerdir. Venüs yönetimi altındaki Terazi burcu kadını zarifliğe ve gösterişe önem verir. Her daim kendine bakar ve girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çeker.

Terazi burcu kadını partnerine sadık kişilerdir. Romantik duygularıyla birlikte sevdiklerini el üstünde tutmayı severler. Terazi cazibesi ile karşısındakini etkisi altına alır. Onun çekim gücüne karşı koymak zor olacaktır. Terazi burcu kadını tartışmayı seven kişilerdir. Her zaman adaletli olmayı ön planda tutar ve adaleti sağlamak adına çalışmalar düzenler.

30 Eylül Burcu Yorumu

30 Eylül burcu yorumu: Terazi burçlarını diğer burçlardan ayıran en belirgin özelliği arasında dengesizlik ve kararsızlık yer alır. 30 Eylül ‘de doğan kişiler Terazi burcunun etkisiyle mantık ve akla önem verir. İş ve aşk hayatında akıllıca davranmak onlar için vazgeçilmezdir. Terazi burcu gülümsemeyi seven ve eğlenceli kişilerdir.

Terazi burcu aşk hayatında romantik ve sadık kişilerdir. Partnerini el üstünde tutar ve onunla güzel günler geçirmeye önem verir. Terazi burcu elde etmek istediği şeyi kazanana kadar çalışmayı bırakmaz. Terazi burcu olan kişiler genelde tartışmayı sever. Girdikleri her ortama uyum sağlar.

30 Eylül Yükseleni Nedir?

Astrologlar yükselen burcu hesaplamasını kişiye özel yapmaktadır. Eğer 30 Eylül yükseleni nedir sorusunu merak ediyorsanız doğum saatinizi bilmeniz gerekir.

30 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

30 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Sevgi Soysal, Mevlâna, Semiramis Pekkan; Olcan Adın…

30 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

30 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Katrina Law, Silas Weir Mitchell, Bella Ramsey, Jenna Elfman; Frank Rijkaard…

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos