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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. 30 Aralık koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve son dakika korona haberleri...

30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı.

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." dedi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyon 364 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 776 bini, iyileşenlerin sayısı 57 milyon 484 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 589 bini, Hindistan'da 10 milyon 224 bini, Brezilya'da 7 milyon 486 bini ve Rusya'da 3 milyon 78 bini aştı.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Almanya'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Belçika'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılar yapıldı.

Finlandiya ve Norveç'te Kovid-19'un çabuk yayılan türüne rastlandı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Kovid-19 aşılarının bir kısmının Türkiye'den geleceğini belirterek, bu aşıların 10 gün içerisinde KKTC'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Sırbistan'da yeni yıl kutlamalarına ilişkin organizasyonlar yasaklanırken, kafe ve restoranların 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yerel saatle 18.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi.