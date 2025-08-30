30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

Büyük zaferin 103. yılında (2025 için) Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun!

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Bu zafer, milletimizin azminin ve bağımsızlık sevdasının en büyük simgesidir.

Kurtuluşun ve bağımsızlığın şanlı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

Milletimizin kahramanlık destanı, 30 Ağustos’ta zaferle taçlandı. Kutlu olsun Zafer Bayramı!

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekânları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Milli Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.