30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Resimli, kısa, uzun, en güzel, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı ve Atatürk sözleri
Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları araştırılıyor. Bundan tam 103 yıl önce Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başarıyla sonuçlanması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştı. Bu şanlı zaferi kutlamak isteyenler ise resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözlerini sosyal medyada sevdikleriyle paylaşmak istiyor. Bu noktada en güzel 30 Ağustos mesajı seçeneklerini haberimizde derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, kısa, uzun, en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri
- 1
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Türk milletinin bağımsızlığını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri sosyal medyada en güzel Türk Bayrağı görselleriyle paylaşılıyor. Sizlerde sevdiklerinize Whatsapp veya SMS yoluyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları iletmek isterseniz çeşitli mesaj seçenekleri haberimizde yer alıyor. İşte, kısa, uzun, yeni, farklı, en güzel ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri
- 2
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI
Büyük zaferin 103. yılında (2025 için) Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun!
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Bu zafer, milletimizin azminin ve bağımsızlık sevdasının en büyük simgesidir.
Kurtuluşun ve bağımsızlığın şanlı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Milletimizin kahramanlık destanı, 30 Ağustos’ta zaferle taçlandı. Kutlu olsun Zafer Bayramı!
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekânları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Milli Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.
- 3
30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.
Bağımsızlığımızın teminatı, özgürlüğümüzün nişanesi: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz.
Türk milletinin iradesiyle kazanılmış en büyük zafer: 30 Ağustos! Bayramımız kutlu olsun.
-
- 4
KISA VE UZUN 30 AĞUSTOS MESAJLARI
"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."
"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin simgesidir. Zafer Bayramı’mız kutlu olsun."
"Bu toprakları bize vatan yapan kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bu mücadele, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılında başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer Bayramı’nı gururla kutluyorum."
- 5
"30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğinin tarih sahnesine yazılmış en büyük kanıtıdır. Milletimizin iradesiyle kazanılan bu büyük zafer, Cumhuriyet’in temellerini atmış, bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakmıştır. Bu anlamlı günde Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."
"30 Ağustos, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin ve bağımsızlık yolunda attığı en güçlü adımın sembolüdür. Büyük Zafer’in 103. yılında, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."
- 6
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ
Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.
Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını kutluyorum.
-
- 7
Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene!
Zaferimizin 103. yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.
- 8
30 Ağustos Zaferi, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için başlatılan büyük mücadelenin askeri alandaki başarısıdır. Başta ekonomi, eğitim olmak üzere öteki alanlardaki mücadelemiz sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramını bu ruhla kutluyoruz.
- 9
ATATÜRK'ÜN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ
"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir."
-
- 10
"Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz"
- 11
- 12
-
- 13