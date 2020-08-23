Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Her sene 30 Ağustos tarihinde kutlamalar yapılır. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama olacak mı, etkinlikler yasaklandı mı?" sorularının yanıtlarını merak ediliyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi? İşte tüm detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 2020 HANGİ GÜN?
30 Ağustos Zafer Bayramı 2020 yılında pazar gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için o gün tatil ilan edilir. Hafta sonuna denk geldiği için hafta sonu tatili uygulanacak.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgede, geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine izin verilmeyeceği belirtildi.
Bakanlık genelgesinde, çelenk sunma programının sınırlı katılımla gerçekleştirileceği ifade edildi ve "TBMM'de grubu bulunan partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilerek asgari düzeyde gerçekleşecek" denildi.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde 30 Ağustos'ta tebrik kabul programları, resepsiyonlar ve şehitlik ziyaretleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ise yasaklanıyor.
Bakanlığın genelgesinde tanımlanan program dışındaki etkinliklere de izin verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Koronavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bir zorunluluktur" dendi.
İçişleri Bakanlığı, çelek sunma ya da şehitlik ziyareti etkinliklerinin asgari katılımla gerçekleştirilebileceği, bunun dışındaki kutlama etkinliklerinin ise dijital ortamda düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Resepsiyonların iptali de 'salgınla mücadelenin bir gereği' olarak tanımlandı.
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