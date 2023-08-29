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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marşla kutlanacak - Güncel Haberler

        30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marşla kutlanacak

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, yarın Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için hazırlanan marş ilk kez çalınacak. Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Birinci Meclis ve TBMM'de törenler düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:22
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programında, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş ilk defa seslendirilecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikat töreniyle devam edecek. Daha sonra Birinci Meclis'ten TBMM'ye askerlerin bulunduğu kortejle yürüyüş yapılacak.

        Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı" iki bölümden oluşacak.

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        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın saat 19.00'daki gösterisiyle başlayacak programa 4 bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak.

        İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetlilere hitap edecek. Şarkıcı Ferhat Göçer, daha sonra MSB Armoni Mızıkası eşliğinde şarkılar seslendirecek.

        Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubundan oluşan 1071 kişi konser verecek.

        100. YIL MARŞI'NIN TANITIMI YAPILACAK

        Programın ikinci bölümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı film gösterimi ve ışık gösterisi olacak.

        Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirilecek.

        Oylamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek.

        "DRONE GÖSTERİMİYLE SON BULACAK"

        Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, şunları kaydetti:

        "30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki program, 1071 kişilik sahne performans grubuyla birlikte bir sanatçımızın performansıyla gerçekleşecek. Ardından ikinci bölümde de Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına hazırladığımız 100. Yıl Marşı'nın tanıtım programına geçeceğiz. Programımız 100. Yıl Marşı'nın söylenmesinin ardından drone gösterimiyle son bulacak."

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        #100üncü yıl marşı
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        #son dakika haberi
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