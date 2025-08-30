30 Ağustos kapalı yollar listesi 2025: Bugün Ankara ve İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Ankara ve İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, kentte trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar hakkında açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, belirtilen yolların 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.45'ten program bitimine kadar kapalı olacağı kaydedildi. Öte yandan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, bugün araç trafiğine kapatılan yolları duyurdu. Peki, bugün Ankara ve İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 30 Ağustos Ankara ve İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif yollar...
Peki, bugün Ankara ve İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif yollar nereler? İşte 30 Ağustos Ankara ve İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi...
BUGÜN İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR KAPALI? VALİLİK AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönde de trafiğe kapatılacak.
30 AĞUSTOS İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Bugün İstanbul’da saat 05:45’ten program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım
ALTERNATİF YOLLAR
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D 100 Karayolu
- O-3 Hal Yolu
'TRİATLON ŞAMPİYONASI' NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan İstanbul'da 30-31 Ağustos tarihlerinde 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası gerçekleşecek. Organizasyon kapsamında, saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatılacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.
Buna göre 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi, E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar), E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar) trafiğe kapatılacak.
Koşu Parkuru'nda; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.
31 Ağustos Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık normal seyirde olacak), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya yönü kapalı olacak, diğer yön normal seyirde olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde olacak, E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar, E80 Rams Park önüne kadar araç trafiğine kapatılacak.
31 Ağustos Koşu Parkuru'nda ise; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.
30 AĞUSTOS ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün çift yönlü araç trafiğine kapatılan bağlantı yolları şöyle:
"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Çankırı Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Akdeniz Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Spor Park Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı."
İhtiyaç duyulması halinde ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi de 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak'ın trafiğe kapalı olacağını duyurmuştu.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istenmişti.
