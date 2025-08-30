İhtiyaç duyulması halinde ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak'ın trafiğe kapalı olacağını duyurmuştu.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istenmişti.