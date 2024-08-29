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        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda otobüs, metro, vapur, Marmaray bedava mı? Ankara, İzmir, İstanbul

        30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda otobüs, metro, vapur, Marmaray bedava mı? Ankara, İzmir, İstanbul

        30 Ağustos'ta toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bazı resmi tatillerde birçok şehirde toplu taşımanın ücretsiz oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt buldu. Buna ek olarak Marmaray, Başkentray ve İZBAN toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı da belli oldu. Peki 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Cuma günü metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:55
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          Türkiye’de resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için plan yapanlar için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı belli oldu. 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Gözler metro, marmaray, metrobüs gibi ulaşım işletmelerine döndü. Ücretsiz konserlerden ve açık yollardan yararlanmak isteyenler toplu ulaşıma yönelecek. Peki; 30 Ağustos yarın toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

        • 2

          30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          Marmaray, İZBAN ve Başkentray da Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sadece İBB sınırları içerisinde değil, Marmaray, Başkentray ve İZBAN'da da geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 30 Ağustos Cuma günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.

          30 Ağustos’ta İZBAN’dan ücretsiz, diğer toplu taşıma araçlarından (ESHOT, İzulaş, İzdeniz, İzmir metro ve tramvay) ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

        • 3

          30 AĞUSTOS İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSIZ Mİ, BEDAVA MI?

          İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı aktarıldı.

          Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.

          İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar kapsamında, 2019’da itibaren bu uygulamanın sürdüğü aktarıldı.

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