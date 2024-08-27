30 Ağustos Zafer Bayramı geldi çattı. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında çeşitli törenler ve etkinliklerle kutlanacak. Bu Bu anlamlı günün cuma gününe denk gelmesi sebebiyle ‘’30 Ağustos resmi tatil mi?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar kamu kurumlarının çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? İşte yanıtı.