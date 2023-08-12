30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olacak ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak. Ancak 29 Ağustos'ta herhangi bir tatil söz konusu değil, bu nedenden dolayı tüm kuruluşlar tüm gün çalışmaya devam edecek.