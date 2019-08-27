30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Peki 30 Ağustos ne zaman? 30 Ağustos resmi tatil mi? İşte 2019 Resmi tatil günleri takvimi...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

30 AĞUSTOS NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2019 yılında Cuma gününe denk geldiği için birçok vatandaş haftasonu tatili ile birleştirere 3 gün tatil yapabilecek.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ