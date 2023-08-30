30 Ağustos'ta ücretsiz olan konser ve etkinlikler hangileri?
30 Ağustos Zafer Bayramı 101. yıl dönümü ile coşku içinde kutlanıyor. İstanbul'da Zafer Bayramı kapsamında çeşitli ilçelerde ücretsiz konserler verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos konser takvimini ve sahne alacak sanatçıları açıkladı. İşte 30 Ağustos ücretsiz konser takvimi...
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30 Ağustos konser takvimi merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul geleninde Zafer Bayramı kapsamında kutlamalar düzenliyor. Yenikapı'da tüm gün sürecek etkinlik ve konserlerin yanı sıra Tuzla, Çekmeköy, Esenler ve Bağcılar'da gerçekleşecek etkinlikleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
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İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
30 Ağustos Zafer Bayram kutlamaları kapsamında büyük kutlama Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. 14.00’de kapı açılışıyla başlayacak etkinliklerde Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santı&Tuğçe, Big Rhythm sahne alacak. Gecenin finalinde Gülşen İstanbullarla buluşacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul; Esenler Dörtyol Meydanı’nda Feride Hilal Akın (saat: 19:30) ve Emre Altuğ (saat 21:00) konseri,
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Tuzla Sahil Tören Alanı’nda; Aydilge (saat 19:30) ve Özgün konseri (saat 21:00)
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Çekmeköy Madenler Meydanı'nda; Bahadır Tatlıöz (saat:19.30) ve Zakkum konseri (saat: 21.00) düzenlenecek.
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Bağcılar Meydanı'nda; Göktuğ Gönce (saat: 19.30) ve Norm Ender konseri (saat 21.00) düzenlenecek.