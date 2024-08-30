30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos bu yıl cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bu sebeple 30 Ağustos 2024 Cuma banka çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bugün bankalar kapalı mı sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…