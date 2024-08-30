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        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos 2024 bugün bankalar kapalı mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? Bankaların çalışma saatleri

        30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos 2024 bugün bankalar kapalı mı, çalışıyor mu, EFT-havale yapılır mı?

        30 Ağustos bankaların çalışma saatleri gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Zafer Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple bugün bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Bireysel işlemleri olanlar, havale veya EFT yapacak olan vatandaşlar "30 Ağustos bankalar açık mı, kapalı mı?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, 30 Ağustos 2024 Cuma günü bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 07:50 Güncelleme: 30.08.2024 - 07:50
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        • 1

          30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos bu yıl cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bu sebeple 30 Ağustos 2024 Cuma banka çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bugün bankalar kapalı mı sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

        • 2

          30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

          30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor.

        • 3

          30 AĞUSTOS’TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

          Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, 30 Ağustos Cuma günü banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

        • 4

          30 AĞUSTOS'TA HAVALE EFT YAPILIR MI?

          İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak.

          Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Eylül Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

        • 5
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