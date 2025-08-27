30 Ağustos Cumartesi günü İstanbul ve Ankara'da kapalı olacak yollar ve alternatif güzergâhlar hangileri?
Bu sene Cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda Ankara ve İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 30 Ağustos günü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhlara yönelmesi gerekiyor. İşte, 30 Ağustos 2025 İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yolların tam listesi...
30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL VE ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Buna göre; 30 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da bazı yollar saat 05.45'ten başlayarak, program bitimine kadar trafiğe kapatılacak.
Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
30 AĞUSTOS GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL İÇİN ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
Vatandaşlar, alternatif güzergâh olarak; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.
30 AĞUSTOS 2025 ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren:
- Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,
- İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı,
- Ziya Gökalp Caddesi,
- Milli Müdafaa Caddesi,
- Gençlik Caddesi,
- Akdeniz Caddesi,
- Anıt Caddesi,
- Dikmen Caddesi,
- Kazım Karabekir Caddesi,
- İstiklal Caddesi,
- İstanbul Caddesi,
- Cumhuriyet Caddesi,
- Çankırı Caddesi
- Sporpark Sokak trafiğe kapalı olacak.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi.