3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme!

Mersin'de, kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan yeniden rapor düzenlenmesine karar verildi.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Mersin'in Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.
AİLENİN ÇADIRINDAN 7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.
OTOPSİDE KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ
Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.
GÖZALTINA ALINAN 9 YAKININDAN DEDE TUTUKLANDI
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı.
AİLE YAKINLARI DİNLENDİ
Tutuklu sanık dede Hasan Yağal, Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, aile bireyleri katılmadı.
Avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada bazı aile yakınları bulundukları kentlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.
YENİDEN RAPOR DÜZENLENECEK
Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan yeniden bir rapor alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.
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