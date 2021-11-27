Türkiye günlerdir, Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. 3 yaşındaki kız çocuğunun ölümü ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ise kan donduruyor. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın dünkü haberine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduğu yerden 7 kilometre uzakta cansız bedenine ulaşılan Müslüme'nin soruşturma kapsamında tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın biyolojik baba olduğu ileri sürüldü. Gazetenin haberinde Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneğinin bilinen babası ile değil, dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktığı, kesin sonuç için raporun beklendiği belirtildi.
SAPIK DEDE
Bu gelişme infial uyandırıken Sabah gazetesinde bugün yer alan haberde sapık dedenin, Müslüme'nin ablasının da biyolojik babası olduğu iddiası yer aldı. Sapık dedenin ailenin diğer üyelerine uyguladığı cinsel istismar şüpheleri de araştırılıyor.
YÜZSÜZ SAVUNMA
Yazarken insanlığımızdan utandığımız bu sapıklıkla ilgili Hasan Yağal’ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Müslüme’nin boynundaki tükürük izinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Yağal'ın kendisini, “O benim torunum öpmüşümdür” diyerek savunduğu iddia edildi.
YAYIN YASAĞI
Böylesine büyük bir olay ile ilgili getirilen kapsamlı yayın yasağı da tartışma konusu olurken Mersin Barosu dün bir açıklama yaparak yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Baro'dan yapılan açıklamada "Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız. Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.
BÜYÜK ACI
10 Kasım'da Karaman’dan Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. 10 gün sonra ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında küçük Müslüme’nin cansız bedeni bulundu. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, küçük kızın annesi Selvi, babası Mehmet ve dedesi Hasan Yağal’ın da aralarında bulunduğu yakın akrabaları gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Dede Yağal gelini Selvi Yağal’a tecavüz, Müslüme ve diğer bir torununa daha cinsel taciz suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
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