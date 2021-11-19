19 Kasım tarihli programda Müge Anlı, bölgede bir çocuğun ölü olarak bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. Konuyla ilgili son durum belli oldu...

MÜSLÜME NE ZAMAN, NASIL KAYBOLDU, BULUNDU MU?

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.