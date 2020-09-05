3 yaşında kayboldu! Domates tarlasında uyudu!

İHA

Konya'da, Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde insanı şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Emira Elfettah, Zengen Jandarma Karakolu'na giderek kendisi tarlaya çalışırken kız kardeşine bıraktığı 3 yaşındaki oğlu Bilal Süleyman’ı kaldığı çadıra döndüğünde bulamadığını, çocuğun kuzenleri ile oyun oynadığı sırada kaybolduğunu bildirdi.

2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre annenin ihbarı üzerine 4 Eylül Cuma günü saat 17.00 sıralarında jandarma ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ve çocuğun yakınlarının katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığından iz takip köpeği ve drone desteğiyle gece boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamazken ertesi gün saat 12.00 sıralarında çocuk kaybolduğu yerden yaklaşık 2 km mesafede bulundu.

GECEYİ TARLADA UYUYARAK GEÇİRDİ

İz takip köpeğinin son tepki verdiği domates tarlası civarında drone ile havadan yapılan kontrollerde sağ olarak bulunan çocuğun geceyi tarlada geçirdiği öğrenildi. 3 yaşındaki Bilal sağlık kontrolleri sonrası ailesine teslim edildi.