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İstanbul Havalimanı’nın 3. bağımsız pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete giriyor. İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alan 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesi ile iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinin yaklaşık yüzde 50 azalması bekleniyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan verilen bilgiye göre yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.

SAATLİK UÇAK İNİŞ KALKIŞ KAPASİTESİNİ 89'DEN 120'YE ÇIKARACAK

Pist, İstanbul Havalimanı’nda saatlik uçak iniş kalkış kapasitesini 80‘den 120’ye çıkaracak. Hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek. 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor.

Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci “End-Around Taksi Yolu” da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylece aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.

TOPLAM 25 TAKSİ YOLU BULUNUYOR

3. piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10.5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip. Toplamda taksi yolarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 metre. Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı. Diğer taksi yolları, enine bağlantı taksi yolları ve boyuna bağlantı hizmeti sağlayan paralel taksi yolları. Toplamda 25 adet taksi yolu içeriyor. 3. bağımsız pist havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içeriyor. 36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlandı ve 375 metre beton kaplama yapıldı. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 metre asfalt olarak yapıldı. Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplandı.

CAMİ VE DEVLET KONUK EVİ DE AÇILACAK

Törende cami ve devlet konuk evinin de açılışı gerçekleştirilecek. İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 8 bin 70 metrekare kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunuyor. Caminin güneyinde ayrıca bir otopark alanı bulunuyor. Bu otoparkın toplam araç kapasitesi yaklaşık 260.

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi Şeref Salonu, dinlenme odası, üç farklı salon, fuaye, iki adet konferans salonu, mutfak, ofis, basın bekleme odası, selamlama askeri odası, personel odası, bay-bayan mescit, abdesthane ve son olarak sığınaktan oluşmaktadır.Yabancı ülke başkanlarının da ağırlanacağı devlet konukevi toplam 3 bin 825 metrekareden oluşuyor.