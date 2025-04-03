Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yaınlanacak dizi, film, yarışma programı, maç gibi yapımları izlemek isteyenler kanalların TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 3 Nisan 2025 TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak yapımlar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 3 Nisan 2025 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…