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        Haberler Bilgi Magazin 3 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        3 Nisan 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

        3 Nisan Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla birkaç gündür dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbetini merak eden izleyiciler ise kanalların yayın akışı listelerini inceliyor. Kanal kanal 3 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, 3 Nisan 2025 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:46
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        • 1

          Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yaınlanacak dizi, film, yarışma programı, maç gibi yapımları izlemek isteyenler kanalların TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 3 Nisan 2025 TV yayın akışı ile bugün yayınlanacak yapımlar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 3 Nisan 2025 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

          22:45 Piyasa

          01:45 Yargı

          04:15 Yargı

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Deha

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Üç Kağıtçı

          21:45 Sosyete Şaban

          23:30 Siyah Kalp

          02:15 Kızılcık Şerbeti

          04:45 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Hayallerinin Peşinde

          06:40 Vuslat

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:15 Seksenler

          14:45 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Portreler "Kayahan"

          21:30 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"

          00:10 Bir Zamanlar İstanbul

          02:45 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"

          04:40 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Aykut Enişte

          22:30 Aykut Enişte

          00:45 Sahipsizler

          03:00 Tarkan Viking Kanı

          04:30 Sefirin Kızı

          06:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 Atv Ana Haber

          19:45 Kupa Günlüğü

          20:30 Beşiktaş-Göztepe

          22:40 Başka Bir Gün

          01:40 Bir Gece Masalı

          04:30 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Hudutsuz Sevda

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

          23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          02:00 Şahane Hayatım

          03:30 Son Yaz

          05:45 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

          02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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