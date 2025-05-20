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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig'de play-off final programı açıklandı - Futbol Haberleri

        3. Lig'de play-off final programı açıklandı

        Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakalarının merkezleri ve programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:03
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 1. ve 2. Grup play-off finalinde Balıkesirspor ile Muşspor, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Nesine 3. Lig'de 3. ve 4. Grup play-off finalinde ise Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Tarafsız sahada oynanacak müsabakaları kazanan iki ekip, Nesine 2. Lig'e yükselmeye hak kazanacak.

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