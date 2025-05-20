3. Lig'de play-off final programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 1. ve 2. Grup play-off finalinde Balıkesirspor ile Muşspor, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Nesine 3. Lig'de 3. ve 4. Grup play-off finalinde ise Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, 25 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Tarafsız sahada oynanacak müsabakaları kazanan iki ekip, Nesine 2. Lig'e yükselmeye hak kazanacak.

Nesine 3. Lig Play-Off Final müsabakalarının merkezleri ve programı belirlenmiştir.



Nesine 3. Lig 1.- 2. Grup Play-Off Finali Balıkesirspor ile Muş Spor Kulübü arasında 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu’nda, Nesine 3. Lig 3.- 4. Grup Play-Off Finali… pic.twitter.com/4inJXpPKdp — TFF (@TFF_Org) May 20, 2025