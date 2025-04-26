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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 3. Lig 3. Grup'ta Aliağa FK, 4. Grup'ta Mardin 1969 şampiyon! - Futbol Haberleri

        3. Lig 3. Grup'ta Aliağa FK, 4. Grup'ta Mardin 1969 şampiyon!

        Nesine 3. Lig'de normal sezon tamamlandı... Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Aliağa Futbol, 4. Grup'ta Mardin 1969, zirvede yer alarak 2. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:45
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        1. Grupta Bursaspor ve 2. Grup'ta Muğlaspor, önceki haftalarda 2. Lig bileti almayı garantilemişti.

        Son hafta müsabakalarının ardından gruplarını ikinci basamakta bitiren Karşıyaka, Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Sebat Gençlikspor, play-off 3. turunda mücadele etme hakkı kazandı.

        Gruplarda 3-6'ncı sırada yer alan takımlar ise play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci kozlarını paylaşacak.

        Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. İkinci turda kazanan ekipler, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan takımlarla üçüncü turda rakip olacak. Bu tur çift maç üzerinden oynanacak.

        Dört grupta da üçüncü tur müsabakalarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un kazananı, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un kazananı finalde kozlarını paylaşacak.

        Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaları kazananlar, 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.

        3. Lig'play-off ilk tur maçları 30 Nisan'da, ikinci tur mücadeleleri 5 ve 9 Mayıs'ta, üçüncü tur karşılaşmaları 15 ve 19 Mayıs'ta, finaller ise 24 ve 25 Mayıs'ta yapılacak.

        KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

        3. Lig'gruplarını son 3 sırada tamamlayan ekipler, küme düştü.

        Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen takımlar şöyle:

        1. Grup: 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor, Ergene Velimeşespor

        2. Grup: Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK

        3. Grup: Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor

        4. Grup: Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar

        GÜNÜN SONUÇLARI

        Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

        1. Grup

        Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1

        Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor: 3-1

        Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor: 2-2

        Karşıyaka-Bursaspor: 2-0

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Kırşehir FSK: 1-0

        Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor: 7-2

        23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 1-1

        Muşspor-Anadolu Üniversitesi: 3-0

        2. Grup

        Nevşehir Belediyespor-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)

        Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor: 1-0

        Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor: 0-0

        Etimesgutspor-Fatsa Belediyespor: 4-0

        Tire 2021 FK-Uşakspor: 3-0

        Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 5-2

        Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor: 2-1

        Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3

        3. Grup

        10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-1

        Küçükçekmece Sinopspor-Viranşehir Belediyespor: 4-0

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Pazarspor: 1-1

        1923 Mustafakemalpaşaspor-Aliağa Futbol: 1-5

        Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor: 3-0

        Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK: 1-0

        Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947: 3-7

        52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2

        4. Grup

        Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967: 4-2

        Denizlispor-Niğde Belediyespor: 1-1

        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 0-3

        Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 2-0

        Zonguldakspor FK-Polatlı 1926 SK: 3-0

        Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK: 2-0

        Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

        Kolibri Ağrı 1970 SK-Edirnespor: 2-1

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