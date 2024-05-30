Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinde itirazlar sonucu seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek.