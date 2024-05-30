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        Haberler Gündem Politika 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilenecek (2 Haziran'da seçim tekrarı hangi ilçe ve beldelerde yapılacak?)

        3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilenecek

        Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucu seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde 50 binden fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:56
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        • 1

          Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinde itirazlar sonucu seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek.

        • 2

          3 ilçe ve 4 beldede 50 binden fazla seçmen 2 Haziran Pazar günü oy kullanacak.

        • 3

          HİLVAN BELDESİ

          Şanlıurfa’nın Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar vermişti. İlçe belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.

        • 4

          PINARBAŞI BELEDİYESİ

          Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

        • 5

          GÜZELYURT BELEDİYESİ

          Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

        • 6

          GÜNEYYAKA BELDE BELEDİYESİ

          Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya'da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek.

        • 7

          BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDE BELEDİYESİ

          Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

        • 8

          AKPAZAR BELDE BELEDİYESİ

          Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AK Parti, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

        • 9

          SAĞLIK BELDE BELEDİYESİ

          Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde de 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesi ile AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildi.

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