Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 165 bin 555 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.585 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 3 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Haziran 2020 günlük koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı.



TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 165 bin 555 ve can kaybının 4 bin 585 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 129 bin 921'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 452 bin 703'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 382 bin 484 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 67 bin 681 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 2 bin 538 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (558 bin 237),Rusya (423 bin 741),İspanya (287 bin 12),İngiltere (277 bin 985),İtalya (233 bin 515),Hindistan (207 bin 615),Almanya (184 bin 91),Peru (174 bin 884),Türkiye (165 bin 555),İran (157 bin 562),Fransa (151 bin 325),Şili (108 bin 686),Meksika (97 bin 326),Kanada (92 bin 410),Suudi Arabistan (89 bin 11),Çin (83 bin 21),Pakistan (80 bin 463),Katar (60 bin 259) Belçika (58 bin 615) ve Bangladeş (52 bin 445)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 369, İtalya 33 bin 530, Brezilya 31 bin 309, Fransa 28 bin 940, İspanya 27 bin 127, Meksika 10 bin 637, Belçika 9 bin 505, Almanya 8 bin 674, İran 7 bin 942, Kanada 7 bin 395, Hindistan 5 bin 829, Rusya 5 bin 37, Çin 4 bin 634, Peru 4 bin 767, Türkiye 4 bin 585, Pakistan 1688, Şili 1188, Bangladeş 709, Suudi Arabistan 549 ve Katar 43."