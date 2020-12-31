3 hastanede 4 doktora şiddet!

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Trabzon'da 3 ayrı hastanede 4 doktor, hasta ve hasta yakınlarıyla yaşadıkları sorunların ardından mahkemelik oldu. Sağlıkçıların yaşadığı onca sorunun yanı sıra şiddetin eksik olmadığı hastanelerde beyaz kod veren doktorların şikayeti üzerine gözaltına alınan hasta ve hasta yakınlarına dava açıldı.

HAMİLE EŞİNİN ÖNÜNDE TARTIŞTI

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan Yaşar B., rahatsızlanan gebe eşi R.B.'yi Numune Hastanesi Acil Servise götürdü. Burada yapılan kan tahlilinin ardından servise çıkarak eşinin muayene edilmesini istedi. Görevli sekreterin acil gebelere bakıldığını belirterek, acil servise gitmeleri istendi. Çıkan tartışmaya müdahil olan doktor ile Yaşar B. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine hakarete uğradığını ileri süren Doktor Şener T., şikâyetçi oldu. "Hastama köpek gibi bakacaksınız" dediği ve hakaret ettiği iddia edilen Yaşar B. hakkındaki suçlamayı reddetti. Yaşar B. hakkında tehdit ve hakaret suçundan hapis istendi.

SEVK ETMEYEN DOKTORA TEHDİT

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü'nde yaşanan olayda ise, annesini Okan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etmeyen kadın doktor Mürşide Esra D., "Seni gırtlaklarım" dedikten sonra hakaret ederek boğazına sarılmak istediği iddia edilen Sevil Ö.'den şikâyetçi oldu. Kadın doktorun alaycı tavırla kendilerini reddettiğini belirten Sevil Ö., daha önce sevk aldıklarını söyledi. Olaydan üç gün sonra başhekim yardımcısını aracılığıyla yeniden aynı doktora giden hastaya bakmayan kadın doktor, kendilerinden şikâyetçi olan aile için suç duyurusunda bulundu.

Üç gün önce hastanede yaşanan olaydan sonra beyaz kod verdiğini daha sonra geri çektiğini belirten Doktor Mürşide Esra D. "Üniversite olan kentte sevki üniversitesi hastanesi yapar. Bunu anlattım, anlamadılar. Yaşana olaylardan 3 gün sonra başhekim yardımcısı aracılığıyla geldiler. Başhekim yardımcısına hastaya bakmayacağımı söyledim. Sonra yaşananları kabul etmedim ve şikayetçi oldum" dediği öğrenildi. Sevil Ö. hakkında hakaret ve tehditten dava açıldı.

VİZİTE ÇIKAN HEYETE BÖYLE SESLENDİ

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Polikliniği'nde vizite yapan doktorlar 515 nolu hasta odasını kapısını açık bırakılması üzerine, "Kapıyı kapatın lan" şeklinde bir sesle irkildi. Bu sözün ardından geri dönen doktorlar ile hasta arasında tartışma çıktı. Bunu üzerine Volkan D.'nin Doktor Ali B.'ye yönelik "Sana ne oldu it" şeklinde söylemde bulunduğu iddia edildi. Doktorun şikâyeti üzerine volkan D. hakkında hakaret iddiasıyla dava açıldı.

YURT ÇOCUĞUNU DOKTORA GÖTÜRDÜ

Karnı ağrıyan yurt çocuğu K.D.K.'yi doktora götüren görevli Filiz Y., hastanede olay çıkardı. Suça sürüklenen çocuk olarak kayıtlara geçen K.D.K.'ye doktorun bakmadığını ileri sürerek, görevlilerle tartıştı. Doktor Selim K.'ye yurt çocuğu ile birlikte hakaret ettiği iddia edilen Filiz Y. hakkında hapis istemiyle dava açıldı.